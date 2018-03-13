Никита Кучеров: "Овечкин – великий игрок, а его бросок просто невероятен"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров назвал капитана "Вашингтона" Александра Овечкина одним из лучших игроков. Он также добавил, что рад тому, что россиянину удалось достичь отметки в 600 заброшенных шайб в НХЛ.

– Это великий игрок. Один из лучших. Он способен легко находить свободные зоны в атаке, а его бросок просто невероятен, – приводит NHL.com/Ru слова Кучерова. – Я за него очень рад. Просто очень рад и счастлив.

"Вечно молодой" Овечкин добрался до 600 шайб