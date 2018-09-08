Никита Кучеров – о шансах "Тампа-Бэй" в борьбе за Кубок Стэнли

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметил, что его команде по силам побороться за Кубок Стэнли в следующем сезоне НХЛ. Напомним, что "Молнии" вышли в финал Восточной конференции, однако проиграли будущему чемпиону "Вашингтону".

– Думаю, что у нас есть все необходимое, и мы должны выигрывать, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Кучерова. – Мы достаточно хороши.

В итоге вышло, что мы проигрывали лучшим в лиге командам, а потом ребята говорили, что в финале им было бы сложнее против нас, – сказал Кучеров. – То есть они думали, что мы бы были более непростым соперником. Надеюсь, мы движемся в правильном направлении. По крайней мере, все на это указывает.

Я смотрю на то, через что они прошли, и думаю, что сейчас мы находимся в похожей ситуации. Надеюсь, в скором времени мы будем говорить о том, как стали обладателями Кубка Стэнли.

25-летний Кучеров провел в НХЛ 365 матчей, в которых набрал 334 (147+187) очка. Также на его счету 59 (29+30) очков в 62 встречах плей-офф.