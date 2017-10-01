Никита Кучеров: "Не хочу смотреть со стороны, как кто-то другой бьется за Кубок Стэнли"

Форвард "Тампы" Никита Кучеров в интерью "СЭ" отметил, что для него командные цели важнее личных. Он заявил, что готов пожертвовать результативностью ради борьбы команды за Кубок Стэнли.

– Два года назад после сезона с 30 голами, Фил Эспозито уверял, что следом вы забьете 40. Многие отнеслись скептически. Чего ждать теперь? 50? Или, может быть, даже 60?

– Я не хочу еще раз пропускать плей-офф. Вообще больше никогда в своей карьере не хочу пропускать плей-офф. Не хочу смотреть со стороны, как кто-то другой бьется за Кубок Стэнли. А не мы. Так что готов не забивать и 40, лишь бы мы боролись за главный трофей. Буду играть на команду. Я хочу быть командным игроком, а не единоличником, который переживает только за свои голы.

– Неужели не хочется взять "Харт Трофи" или хотя бы "Ришар Трофи"?

– Конечно, личные цели тоже буду ставить. Но на первом месте все равно команда. Если будет шанс побороться за эти трофеи, и это не будет мешать – хотелось бы их получить. Это все-таки почетно.

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