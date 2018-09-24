Никита Кучеров: "Не думаю постоянно о деньгах. И не особо их трачу"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров заявил, что старается умно обращаться с деньгами.

- Я наслаждаюсь жизнью в Тампе, - сказал Кучеров в интервью порталу NHL.com. - Здесь мой дом, и я хочу прожить тут долгое время. Да, это страховка. На самом деле, я не думаю постоянно о деньгах. И не особо их трачу.

Я стараюсь обращаться с деньгами умно. Кладу их в банк, делаю некоторые инвестиции. Деньги для меня - в первую очередь, это забота о моей семье. Я обеспечиваю хорошую жизнь не только себе, но и своим детям и внукам. Хватает примеров, что происходит с баскетболистами и американскими футболистами, которые имели отличные контракты, но в итоге все потеряли.

Отметим, что Кучеров 10 июля 2018 года подписал новый контракт с "Тампой", рассчитанный на 8 лет.

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