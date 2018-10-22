Никита Кучеров: "Наше дело играть, а что творится там наверху – это уже их проблемы"

Российский форвард "Лайтнинг" Никита Кучеров после победы над "Чикаго" в интервью корреспонденту "СЭ" заявил, что его никак не коснулась новость от отставке генерального менеджера клуба.

Ранее сообщалось, что Стив Айзерман покинул пост генерального менеджера "Тампа-Бэй", его сменит Жюльен Бризбуа, который все 8 лет был его ассистентом. Сам Айзерман останется сотрудничать с "Лайтнинг" в качестве консультанта.

– Во втором периоде матча с “Чикаго” "Тампе" удалось нанести 33 броска в створ ворот – это рекорд НХЛ. Что говорил команде в первом перерыве Джон Купер?

– Даже не знаю, что он говорил. Не слышал его, был занят своими делами. Просто не помню, что он сказал.

– Вы вернулись в звено к Ондржею Палату и Тайлеру Джонсону, с которыми вы уже раньше успешно играли. “Тройняшки” снова зажгут?

– Я бы не сказал, что это воссоединение, просто тренер так решил. Ребята все мастеровитые в команде, со всеми в принципе взаимопонимание легко найти, все игровички, так что особых проблем нет. Да, мы играли с Ондржеем и Тайлером, у нас был какой-то успех. Но, как я и сказал, со всеми, с кем не поставят, – без разницы – с теми будем играть.

– Без Стивена Стэмкоса не скучно в звене?

– Прошлый сезон мы играли вместе, у нас какое-то взаимопонимание было. Сейчас снова пытаюсь привыкнуть к Джонсону и Палату, разговариваем с ребятами, чтобы в следующих играх какие-то моменты были: где-то сохранить шайбу, где-то подержать, не откидывать ее сразу. Подобные нюансы обсуждаем, пытаемся найти взаимопонимание. И, в принципе, с каждой встречей налаживаем связи, и все лучше и лучше у нас идет игра.

– В начале прошлого сезона вы со Стэмкосом всех рвали. Что вам нужно делать, чтобы вернуть ту форму?

– Мы играли в простой, комбинационный хоккей, не жадничали, открывались друг под друга. Мы наслаждались хоккеем, но потом тренер решил нас разъединить, без каких-либо веских на это причин. И все. Не знаю, что сказать дальше.

– Как вы отреагировали на новость об отставке Стива Айзермана? Были шокированы?

– Мне-то без разницы. Думаю, как и всем ребятам. Наше дело играть, а что творится там наверху – это уже их проблемы. Вне зависимости, кто у тебя там генеральный менеджер, цели остаются теми же. Как и задачи на сезон. Особо нет разницы, кто там наверху. Я выхожу, играю, у меня есть тренер. И все на этом.

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