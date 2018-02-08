Никита Кучеров: "На первом тренинг-кемпе в "Тампе" сказали, что я слишком жирный"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью "СЭ" рассказал о том, когда начал следить за своим питанием. По словам форварда, тогда ему стало неловко, что у него есть лишний вес.

– Когда приехал в "Тампу" на первый тренинг-кемп. Сказали: "Ты слишком жирный". Хотя в России я думал, что вообще худой, – начал Кучеров. – В то время никто жировую прослойку у нас не измерял. А тут – сразу. В Штатах хоккеисты с 15 лет следят за питанием, готовят себя к НХЛ. Я приехал сюда, увидел, как люди здесь к еде относятся – для меня это полнейшим открытием стало.

Мне стыдно стало. Приехал из России – и самый жирный. Еще Айзерман за это накричал, хотя я ни слова не понимал. Но он показал на живот – все стало ясно. Через три недели после лагеря я сбросил 10-15 кило – и после этого отношение стало другим. На следующий тренинг-кемп приехал – у меня жира было почти меньше всех. Тренер, который в зале работал, меня даже не узнал!

– То есть?

– Спросил: "Ты новенький?" – "Ты меня в том году гонял. Помнишь, меня даже на лед не пустили, потому что я был слишком жирный?" А у меня еще плечо было как раз после операции, и я в зале пять часов ноги качал. За год я мышцами обтянулся, вес сбросил – в общем, в хорошей форме был. Он поверить не мог, что это я. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Никиты Кучерова – здесь