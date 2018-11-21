Никита Кучеров: "На месте Нюландера поступил бы так же"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг форварда "Торонто" Вильяма Нюландера. Швед не играет за "Торонто", поскольку не может договориться об условиях нового контракта.

– Я бы на его месте сделал то же самое, – цитирует Sportsnet Кучерова. – Не знаю, что там в "Торонто" происходит, но любая команда хотела бы иметь такого игрока. Он в отличной форме. Это отличный плеймейкер, великий бомбардир. У каждого свое мнение о нем, но на льду он все доказывает всем. Если он думает, что прав, я ему желаю удачи.

Если он не будет играть в этом году, то в следующем все захотят заполучить его. Посмотрите на контракты в лиге. Это невероятный игрок. Уверен, что ему будут платить много.