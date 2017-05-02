Никита Кучеров: "Мне без разницы, кто выиграет Кубок Стэнли"

Нападающий сборной России Никита Кучеров после тренировки национальной команды отметил, что ему больше нравится играть на маленьких площадках. Форвард добавил, что не следит за Кубком Стэнли после непопадания "Тампа-Бэй" в плей-офф.

– В Европе хотят перейти на маленькие площадки, в НХЛ, говорят, наоборот. А вам на каких больше нравится играть?

– На маленьких. Получается интереснее для болельщиков и для игроков. Больше силовых приемов и бросков. Принимать решение надо быстрее.

– За плей-офф НХЛ продолжаете следить?

– Результаты смотрю, а игры нет. Мы же спим в это время.

– Сюрпризы для вас есть?

– Мы не попали в плей-офф. Поэтому мне без разницы, кто выиграет.

– Если проецировать ваш опыт игры на молодежных чемпионатах мира, от взрослого чего ждете?

– Того же самого. Будет тяжело, все будут биться. Это очень сложный турнир, который трудно выиграть. Мы должны быть одним целым, одной командой. Только так мы сможем победить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)