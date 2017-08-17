Никита Кучеров: "Малкин, может быть, самый талантливый в НХЛ"

Нападающий "Тампа-Бэй" и сборной России Никита Кучеров высоко оценил игру соотечественника Евгения Малкина, выступающего за "Питтсбург". По его словам, 31-летний форвард, который является трехкратным обладателем Кубка Стэнли, - один из лучших хоккеистов в НХЛ.

- Мы немножко общались в сборной. И человек он хороший, и как игрок замечательный, - приводит Nhl.com/ru слова Кучерова. - Может, самый талантливый в лиге. Я всегда наблюдаю за Малкиным, пытаюсь у него чему-то научиться. Играть вместе с Малкиным на Кубке мира, тренироваться с ним и смотреть, как он работает на площадке, - для меня это большой опыт.

В минувшем сезоне Кучеров в составе "Тампы" провел 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 85 (40+45) очков.