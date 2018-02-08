Никита Кучеров: "Красивые передачи мне иногда даже больше нравятся, чем голы"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью "СЭ" рассказал о своем отношении к хоккею. Форвард подчеркнул, что хороший игрок – стабильный игрок.

– АХЛ вы проскочили очень быстро – за каких-то пару месяцев.

– Не планировал попасть в НХЛ с первого же года после юниорской лиги. Думал, надо хорошо проявить себя в АХЛ, стабильно набирать очки. Всегда хочу быть стабильным. Не хочу, чтобы у меня были большие перепады. Хороший игрок – стабильный игрок. Саня Овечкин из года в год забивает по 50, такую планку держит! А не так, чтобы в первые пять игр назабивать, потом на пятьдесят – пропасть, а в конце опять проснуться.

Вот и старался быть стабильным в АХЛ – и через два месяца подняли. В НХЛ поначалу выходил в четвертом звене, особо игру не давали почувствовать. Кричали, а как-то раз даже на собрании чью-то чужую ошибку приписали мне: "Видишь? Чтобы ты так больше не делал". Я молчал. Когда знал, что в каких-то случаях тренеры не правы, пропускал это мимо ушей. А когда понимал, что правы – старался учиться. Вообще обычно слушаю и особо много не говорю. Наверное, из-за этого какой-то успех и есть... Геннадий Геннадьевич всегда говорил: "Когда игрок начинает слишком много разговаривать, он заканчивает с хоккеем".

– Я поразился, когда на прошлой All-Star Game в Лос-Анджелесе вы могли делать хет-трик, но вместо этого отдали на пустые ворота Винсенту Трочеку.

– Вообще о хет-трике в тот момент не думал. Просто пытался получить удовольствие. На одной площадке с лучшими и против лучших – в первый раз! Столько эмоций никогда еще не получал, у меня не сходила улыбка с лица. Я по натуре такой игрок: если вижу, что партнер открыт – почему бы не дать? Какая разница – я забью или он? Мне красивые передачи иногда даже больше нравятся, чем голы.

Даже если мне игрок не нравится – как хоккеист или как человек, – если он открыт, я ему отдам. Так вижу поле и хоккей. Даже если ненавижу его, но он впереди меня на метр – отдам пас и попытаюсь открыться! Ну а если он не вернет – это уже на нем. Если он меня так ненавидит, что отпасовать не может, – это уже его проблемы. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Никиты Кучерова – здесь