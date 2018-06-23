Никита Кучеров: "Конечно, хочется выиграть какие-то личные награды, но… "

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров заявил, что его не расстроило отсутствие его имени в тройке номинантов "Харт Трофи". Кучеров отметил, что в первую очередь он и его партнеры хотели выиграть Кубок Стэнли.

– Вы не вошли в тройку номинантов на "Харт Трофи". Справедливо?

– Без разницы. Конечно, хочется выиграть какие-то личные награды, но… Будет стимул. А так – мы ради Кубка Стэнли играем. Не выиграть его – куда более обидно, чем не войти в список номинантов на любой приз. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Никиты Кучерова