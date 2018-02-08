Никита Кучеров: "Хотелось бы видеть Гусева в НХЛ"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью "СЭ" выразил сожаление в связи с тем, что его бывший одноклубник Никита Гусев, выступающий в СКА, еще не решился на переезд в НХЛ. При этом форвард "Лайтнинг" подчеркнул, что всегда будет уважать решение друга и поддерживать его.

– Гусь всегда любил с шайбой играть. Подержать, выманить пару игроков на себя, – начал Кучеров. – Он, может, не настолько быстрый был, но руки, голова – золотые. А я постоянно в касание ему возвращал, чтобы освободить Никите коридор. Пока защитник разворачивается на меня, я – оп! – Гусю уже обратно отдаю. Когда маленькими были, у него был намного лучше бросок. Я раньше вообще бросить не мог. Просто передачи давал, был быстреньким в углах.

У меня всегда прежде всего было – отдать пас. Обыграл защитника – ищу партнеров. А когда ты выступаешь с такими партнерами, как Панарин и Наместников на чемпионате мира, то как раз и видишь – обыграл, и у тебя есть пара опций. Тебе хочется что-нибудь придумать. Зрители приходят – и им неинтересно смотреть, как ты обыграл и бросил от борта. Приходит много детей, они хотят увидеть, что такое хоккей. Пас, смена мест, комбинации – вот она, игра!

– Жалеете, что Гусев так и не решился пока на отъезд в НХЛ? Тем более что он тоже был задрафтован "Тампой".

– Конечно, хотелось бы его видеть здесь. Но Никита выбрал свой путь и идет по нему. И что бы он ни выбрал, я всегда буду его поддерживать. Потому что он мой лучший друг. Считаю его лучшим прямо сейчас игроком в России.

– Общаетесь часто?

– Переписываемся. У него ребенок родился, Олимпиада. У меня здесь свои дела. Пока все хорошо, не тревожим друг друга. А летом постоянно вместе. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Никиты Кучерова – здесь