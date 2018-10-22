Никита Кучеров: "Хотел бы увидеть Панарина в "Тампе". Он усилит нашу команду"

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров после победы над "Чикаго" (6:3) ответил на вопросы корреспондента "СЭ".

- Летом много шуму наделало ваше фото с Андреем Василевским и Артемием Панариным, когда вы отдыхали вместе и проводили сбор. Хотели бы увидеть Артемия в "Тампе"? Как думаете, это реально?

- Конечно, хотел бы! Артемий - отличный игрок. Он усилит нашу команду, да и еще на одного русского прибавится. Катался с ним летом, наслаждался временем, проведенным с ним. Конечно, если бы появился шанс увидеть Артемия в рядах "Тампы", было бы здорово. Но тяжело, наверное, будет получить его.

- Как думаете, он скидку сделает, чтобы с вами играть?

- Ну, Панара такой игрок, который стоит очень дорого. И даже не знаю, но тяжело будет всем заполучить такого игрока. В любом случае, куда бы он ни попал, Артемий любую команду усилит, ведь такой игрок на вес золота. (Виктория Булахова)

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