Никита Кучеров: "Хочу играть с Панариным в одном клубе"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров, который набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" (4:0), признался, что хотел бы играть вместе форвардом "Блю Джекетс" Артемием Панариным​.

Напомним, что Панарин нанес четыре удара в этой встрече и закончил матч с показателем полезности "-3".

– У Панарина прекрасный быстрый бросок. Хорошая техника, он непредсказуем. В этой лиге любой может хорошо бросить, но у Артемия действительно высокая точность. В этом он весь – очень быстрый и точный выстрел. Он, безусловно, лучший игрок в лиге, он привносит большой вклад в атаку своей команды. Он помог улучшить свою игру Патрику Кейну. Он всегда импровизирует на льду, ищет открытого партнера. Рядом с ним хорошие игроки могут учиться. Чему я научился у него? Я не хочу этого говорить.

Я бы определенно хотел играть с Панариным вместе. Но он играет за другой клуб. Что случится, то случится. У нас хороший коллектив, поэтому я не жалуюсь, – приводит слова Кучерова The Athletic.

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