Никита Кучеров: "Хет-трик в Матче звезд? Главное - в сезоне забивать"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признался, что не придает большого значения хет-трику в Матче звезд НХЛ, для него важны голы в сезоне, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Также он отметил, что третью шайбу забросил для болельщиков.

- Матч звезд прошел на высшем уровне, все получили удовольствие. О хет-трике не думал, забил и забил, главное - в сезоне забивать, - отметил Кучеров. - Кто из россиян раньше забрасывал три шайбы в Матчах звезд? Может быть, Федоров? Что касается голов, то, когда ты играешь в команде с таким количеством профессионалов, которым даешь шайбу и они все делают за тебя, остается только забить в пустые ворота, как это было во втором голе. Получал много удовольствия от игры. Третий гол? Пробовал так сделать один раз в матче с "Питтсбургом" в начале сезона, но тогда шайба сошла. Это сделано больше для фанатов, пообсуждать. Для меня это просто красивый гол. Если увижу его через 10 лет, то вспомню, как проводил время с парнями, кого видел, с кем играл.