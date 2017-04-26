Никита Кучеров: "Гусев и Ожиганов помогут "Тампе" выиграть Кубок Стэнли"

Нападающий "Тампа-Бэй" и сборной России Никита Кучеров выразил надежду, что менеджмент "Молний" обратит внимание на россиян Никиту Гусева и Игоря Ожиганова. По словам форварда, они помогут команде выиграть Кубок Стэнли.

– Можете ли уговорить Стива Айзермана, чтобы он скорее взял Гусева в "Тампу"?

– Я у себя в клубе всегда говорю, что надо его брать. И не только Гуся, но Жигу тоже. Дело не в нашей дружбе. Оба – очень хорошие игроки, могут помочь "Тампе" завоевать Кубок Стэнли. Если бы они не могли этого сделать, то я бы и не стал их рекламировать. Кстати, самим ребятам тоже говорю, чтобы они попробовали свои силы в НХЛ. Ведь это возможность сыграть против лучших игроков мира. Мы знаем друг друга с детства – было бы здорово завоевать вместе Кубок Стэнли.

– После того как "Тампа" начала распродавать игроков по ходу нынешнего сезона, то разве можно было рассчитывать на попадание в плей-офф?

– Мы – хоккеисты, поэтому в эти вопросы не лезем. Наше дело выходить и играть. А насчет обменов все решают менеджмент и тренеры. Мы старались концентрироваться исключительно на хоккее. Но в итоге нам не хватило всего одного очка для выхода в плей-офф. Сезон получился тяжелым. Из-за того, что нескольких ребят обменяли, роль оставшихся в команде несколько поменялась. Приходилось брать на себя больше ответственности. К этому не привыкли, пришлось сложно. Я тоже прошел через этот процесс. Многому научился, что помогло мне вырасти как игроку и подняться на новый уровень, выйти из тени более возрастных игроков. (Игорь ЕРОНКО)