Никита Кучеров: "Еще в прошлом сезоне говорил, что Вася станет номером один в лиге"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ специально для русскоязычной версии сайта НХЛ высказал свое отношение к российскому вратарю Андрею Василевскому.

- Я еще в прошлом сезоне говорил, что Вася будет в порядке и через пару лет станет номером один в лиге, - отметил Кучеров. - А оказалось, что он уже в этом сезоне - номер один! С тем, как он тренируется, относится к делу, вообще, живет хоккеем и вне льда, как следит за питанием, меня его успехи совершенно не удивляют. Смотришь и поражаешься - человеку только 23 года, а он ведет себя так, как люди, поигравшие в НХЛ 20 лет.

Видно, что он взрослый. И когда играет, и когда тренируется, и когда разговаривает. Молодец! Думаю, он подает отличный пример для всех молодых ребят в команде - как надо готовить себя к тренировкам, играм. Более того, обращусь ко всем юным вратарям: смотрите, что делает Вася, повторяйте - и вырастите в хороших голкиперов!

С журналистами Вася, говорите, молчаливый? С нами - нет. В раздевалке он тот еще шутник. Поначалу, в первый сезон, он немножко скромничал. Говорил, но скорее был в себе. Наверное, переживал, потому что в Америке атмосфера другая, чем в России. А сейчас все нормально - шутит со всеми, смеется, язык подучил. У него уже хороший английский. Ходит постоянно на позитиве.

Большое интервью Кучерова Игорю Рабинеру, из которого вы узнаете, как российский форвард прошел за пять лет путь от не нужного ЦСКА хоккеиста до лучшего бомбардира НХЛ - читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".