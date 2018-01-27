Никита Кучеров: "Доказал, что в России были неправы на мой счет"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров считает лучшим моментом в карьере - успешное выступление в НХЛ​. В текущем сезоне 24-летний россиянин в 49 матчах набрал 63 (27+36) очка.

- Лучший момент в карьере? Когда я попал и закрепился в НХЛ, - цитирует Tampa Bay Times Кучерова. - Доказал всем, что они были неправы, особенно в России. Они думали, что я не смогу заиграть. То, что в меня не верили, еще больше подстегивало.

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