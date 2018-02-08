Никита Кучеров: "Даже благодарен ЦСКА за то, что пошел не по российскому пути"

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров в интервью "СЭ" отметил, что в детстве мечтал просто хорошо играть в хоккей и не думал, что окажется в НХЛ. По словам спортсмена, он даже благодарен ЦСКА, который подтолкнул к переезду в Северную Америку.

– Стив Айзерман недавно сказал в североамериканских СМИ фразу: "Кучеров хочет быть великим". Когда у вас появились такие амбиции? – спрашиваю Никиту.

– Великие – это Гретцки, Харламов, тот же Айзерман. До этого мне еще очень далеко. У меня задача – становиться лучше изо дня в день. А там уж, если после окончания карьеры меня признают великим, – значит, так тому и быть. Пока же не забегаю вперед и живу от игры к игре.

– А о чем мечтали в детстве?

– Просто хорошо играть в хоккей. В детстве у меня на стенке висела фотография Русской Пятерки и другие постеры, но не думал, что однажды смогу там, в НХЛ, оказаться. Лет до 15-16 не знал, что есть канадские юниорские лиги, пока ребята не стали уезжать. До того момента даже не задумывался, что со мной будет после окончания школы "Белые медведи". Когда не взяли в "Динамо" и подписал контракт с ЦСКА, мысли были только о том, что буду игроком этой команды.

А потом уже, когда случилась вся эта ситуация с плечами, и я столкнулся с таким к себе отношением – решил для себя и дал понять, что больше не хочу играть за этих людей. А просто хочу уехать. В то время меня уже задрафтовала "Тампа", и я определился, что буду пробиваться в НХЛ. Пошел по другому пути. Был российский путь – но в ЦСКА как будто сами не захотели, чтобы я по нему шел. Даже благодарен им за то, что так получилось. Все, что ни делается, – к лучшему. Причем новый путь оказался тяжелым. Юниорская лига, АХЛ. Но я очень хотел пройти его до конца. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Никиты Кучерова