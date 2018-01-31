Никита Кучеров: "Дайте Сергачеву пару-тройку лет и он будет в топ-3 защитников лиги"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ специально для русскоязычной версии сайта НХЛ отметил, что защитник Михаил Сергачев через несколько лет будет среди лидеров лиги на своей позиции.

- Миша - молодчик. Никого не стесняется, раскрепощенный парень. В нем виден потенциал отличного игрока. Через несколько лет он будет в топ-3 защитников лиги, - отметил Кучеров. - Пару-тройку лет ему дайте - и он раскроется по полной. На то, что он даже сейчас делает с шайбой, немногие защитники в НХЛ способны.

Большое интервью Кучерова Игорю Рабинеру, из которого вы узнаете, как российский форвард прошел за пять лет путь от не нужного ЦСКА хоккеиста до лучшего бомбардира НХЛ - читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".