Никита Кучеров: "Чего улыбаться, если "Тампа" победила, но я или команда сыграли плохо?"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров подчеркнул, что очень серьезно относится к качеству игры. Форвард понимает, что может казаться суровым, но не видит поводов для радости, если он или команда сыграли плохо.
- Даже если "Тампа" победила, но знаю, что я или команда сыграли плохо - вот что улыбаться? Не буду доволен собой, - приводит Nhl.com/ru слова Кучерова. - Результат - это одно, но если нет нормальной игры - это ведь проблема, да? Повезло сейчас, но не отскочим в следующий раз.
Я воспринимаю все эти моменты серьезнее, чем другие. Поэтому, может, кажусь суровым. Хотя кто меня знает, друзья и знакомые - они скажут, что я люблю общаться, по жизни я веселый.
В минувшем сезоне Кучеров в составе "Тампы" провел 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 85 (40+45) очков.
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https://www.nhl.com/ru/news/summer-interview-with-nikita-kucherov/c-290680936