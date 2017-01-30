Никита Кучеров: "Было весело увидеть Овечкина и Кросби в одном звене"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, набравший 4 (2+2) очка в полуфинальном Матче звезд НХЛ, подчеркнул, что участие в звездном уик-энде было для него удивительным опытом. Атлантический дивизион, за который играл россиянин, уступил Столичному, который в итоге стал победителем турнира.

– Это был удивительный опыт, – приводит NHL.com/ru слова Кучерова. – Болельщики отлично поддерживали все команды, организация праздника была на высочайшем уровне. Было весело увидеть Овечкина и Кросби в одном звене, такое не встретишь каждый день. Я думаю, что все получили большое удовольствие от этого уик-энда. Было здорово просто находиться в одной раздевалке с лучшими хоккеистами НХЛ, разделить с ними какие-то моменты. Церемония оглашения списка ста лучших игроков в истории лиги была незабываемой. Перед началом сезона ты не думаешь о таких вещах, а потом оказываешься в Лос-Анджелесе на "Матче звезд". Поэтому я просто старался получить удовольствие от каждого момента. Понятно, что "Тампа" проводит не лучший сезон, так что я надеюсь, что этот уик-энд поможет зарядиться уверенностью и с новыми эмоциями вернуться в регулярный чемпионат.