Ник Кипреос: "Зарплата Макдэвида в 14 миллионов разрушит "Эдмонтон"

Известный журналист Ник Кипреос заявил, что руководство "Эдмонтона" создаст себе проблемы, если примет решение в разы увеличить зарплату нападающего Коннора Макдэвида. Ранее сообщалось, что 20-летнему хоккеисту могут платить порядка 14 миллионов долларов за сезон.

– Макдэвид отличный игрок, но такое решение разрушит клуб, – цитирует Sportsnet Кипреоса. – Это не та лига, где можно просто так платить игроку 14 миллионов евро. При такой зарплате нельзя собрать вокруг хоккеиста достойное окружение. При нашем потолке зарплат это невозможно. Дело еще и в Леоне Драйзайтле. "Эдмонтон" будет пытаться продлить и его контракт, но будет катастрофа, если они вдвоем будут получать треть ведомости клуба.