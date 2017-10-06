Ник Кипреос: "Я не критикую Айкела, но у него зарплата 10 миллионов, а у Кросби - 8,7. Это неправильно"

Бывший хоккеист, а ныне эксперт Ник Кипреос раскритиковал решение руководства "Баффало" дать нападающему Джеку Айкелу контракт на 8 лет и 80 миллионов долларов. Специалист считает это несправедливым к таким хоккеистам, как Сидни Кросби.

– Я не критикую Айкела, но то, что у него средняя годовая зарплата 10 миллионов, а у Кросби – 8,7, это никуда не годится, - цитирует Sportsnet Кипреоса. - Контракт подписан в другое время? Мне все равно. Дело в системе, она плохая. Плохо, что лучший игрок за последние 10 лет никогда не будет самым высокооплачиваемым хоккеистом. Это неправильно.

То, что Айкел – классный хоккеист, никто не спорит. Но нынешняя система – отстой. Сид должен быть самым высокооплачиваемым хоккеистом сейчас. А система позволяет Айкелу заключать контракт на 10 миллионов после того, как он отыграл полтора сезона. И если Мэттьюс хочет контракт на 12 миллионов, то как насчет звания MVP в этом сезоне? Как насчет "Арт Росс Трофи"? У Айкела пока ничего – только ленточка участника.