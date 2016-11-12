Ник Фолиньо пожертвовал 500 тысяч долларов детской больнице

Капитан "Коламбуса" Ник Фолиньо пожертвовал 500 тысяч долларов бостонской детской городской больнице. В ноябре 2013 года там оказалась новорожденная дочь нападающего Милана. Средства пойдут на исследования лечения врожденных кардиологических заболеваний.

– Мне очень повезло, что моя работа позволяет мне содержать свою семью, но я хочу помочь другим, – приводит официальный сайт НХЛ слова Фолиньо. – Моя жена и я считаем, что мы должны делиться.

Мы посчитали себя обязанными помочь исследованиям. Это важно, потому что это будущее. Исследования помогли нам и очень важно направить деньги в эту область, чтобы найти новые способы оказания помощи. И мы очень гордимся тем, что смогли помочь врачам в этом. Мы надеемся, что они многое смогут сделать за счет этого.