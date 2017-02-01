Ник Фолиньо: "Перерыв на Матч звезд - это то, о чем мы могли только мечтать"

Капитан "Коламбуса" Ник Фолиньо признался, что перерыв на Матч звезд НХЛ пошел на пользу его команде. "Блю Джэкетс" после 46 матчей занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
- Перерыв на Матч звезд - это то, о чем мы могли только мечтать в это время, - цитирует пресс-служба лиги Фолиньо. - Мы отвлеклись, смогли оценить положение дел, восстановиться и подготовиться к последнему рывку, как и все остальные команды. Считаем, что все в одинаковом положении.
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https://www.nhl.com/ru/news/blue-jackets-see-biggest-challenges-still-to-come/c-286332186