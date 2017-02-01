11:19 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ник Фолиньо: "Перерыв на Матч звезд - это то, о чем мы могли только мечтать"

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Капитан "Коламбуса" Ник Фолиньо признался, что перерыв на Матч звезд НХЛ пошел на пользу его команде. "Блю Джэкетс" после 46 матчей занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

- Перерыв на Матч звезд - это то, о чем мы могли только мечтать в это время, - цитирует пресс-служба лиги Фолиньо. - Мы отвлеклись, смогли оценить положение дел, восстановиться и подготовиться к последнему рывку, как и все остальные команды. Считаем, что все в одинаковом положении.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/blue-jackets-see-biggest-challenges-still-to-come/c-286332186

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