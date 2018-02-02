Ник Фолиньо: "Панарин говорит мне: "На льду ты меня победишь, а вот вне льда..."

Нападающий "Коламбуса" Ник Фолиньо отметил бойцовские качества одноклубника Артемия Панарина. Хоккеист не знает, смог ли бы победить россиянина в поединке на льду.

– Это забавно, я не знал, что у него опыт выступлений в UFC, – цитирует сайт "Коламбуса" Фолиньо. – Поэтому, наверное, нас странно слушать, когда мы шутим. Я ему говорю: "Как думаешь, кто выиграет бой – ты или я?", а он мне: "Ну, на льду ты, а вот вне льда..." Даже не знаю (улыбается). Я видел, как он дерется, и меня это пугает.