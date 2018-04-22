11:19 | Хоккей — НХЛ

Ник Фолиньо: "Мы переиграли "Вашингтон" в третьем периоде полностью"

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Капитан "Коламбуса"  Ник Фолиньо выразил разочарование поражением в пятом матче серии плей-офф НХЛ с "Вашингтоном" (3:4 ОТ). В серии его команда проигрывает со счетом 2-3.

– Мы разочарованы, потому что на самом деле переиграли соперника в третьем периоде полностью, – цитирует официальный сайт НХЛ Фолиньо. – Имели все шансы дожать "Вашингтон" в овертайме. Но вместо этого либо промахивались, либо вратарь соперника спасал. Это и сыграло свою роль.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Санта_Клаус

сколько спасений у Бобровского! Вот уж кто тащил Коламбус и оставлял их в игре

11:29

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