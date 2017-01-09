Ник Фолиньо: "Коламбус" знал, что будет нелегко одержать первую победу после 16-матчевой серии"

Капитан "Коламбуса" Ник Фолиньо уверен, что победа над "Филадельфией" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ стала достойным ответом на поражения в предыдущих двух встречах. Ранее "Блю Джэкетс" не проигрывали на протяжении 16 игр.

- "Коламбус" дал хороший ответ на поражения в прошлых матчах, - приводит пресс-служба НХЛ слова Фолиньо. - Мы знали, что будет сложно победить снова после такой продолжительной серии. В такие моменты не всегда все складывается легко. Когда подобный этап заканчивается, нужно выкладываться на максимум. Сегодня так и получилось.