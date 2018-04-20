Ник Фолиньо: "Коламбус" не собирается сдаваться после одной игры"

Капитан "Коламбуса" Ник Фолиньо выразил уверенность, что команда извлечет выводы после поражения от "Вашингтона" в пятой игре 1-го раунда Кубка Стэнли (1:4). "Кэпиталз" выиграли благодаря двум очкам Александра Овечкина и трем - Евгения Кузнецова, счет в серии - 2-2.

- Мы не собираемся сдаваться после одной игры, - цитируют "Известия" Фолиньо. - Нам нужно учиться на этой игре. Мы должны понимать, что можем играть лучше. Возможно, это станет для нас толчком. Домашний лед оказался не очень удачным дла обеих команд. Постараемся это исправить.