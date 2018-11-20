Ник Фолиньо: "Коламбус" играл хорошо, но недостаточно, чтобы победить"

Капитан "Коламбуса" Ник Фолиньо подчеркнул, что "Торонто" смогло воспользоваться ошибками его команды в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Мэйпл Ливз" выиграли встречу со счетом 4:2.

- Мы просто позволили им играть в свою игру, - цитирует официальный сайт НХЛ Фолиньо. - В первом периоде мы не позволяли им многое, но они постепенно начали демонстрировать игру высокого уровня, и мы не смогли за ними угнаться.

Очень жаль, ведь у нас были хорошие моменты, но мы допустили несколько ошибок, которыми команда уровня "Мэйпл Ливз" смогла воспользоваться. Мы играли хорошо, но недостаточно хорошо для победы.