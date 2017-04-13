10:00 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ник Фолиньо: "Коламбус" должен найти способ для реализации своих моментов"

0
0
0
0

Нападающий "Коламбуса" Ник Фолиньо после поражения от "Питтсбурга" (1:3) в матче первого раунда плей-офф НХЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По словам форварда, заброшенная шайба принесла только временное успокоение.

- Это минутное успокоение. Надо минимизировать такие случаи, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Фолиньо. - Также мы, нападающие, должны найти способ реализовывать моменты. Их форварды это сделали, что и стало решающим преимуществом.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/marc-andre-fleury-helps-penguins-win-game-1/c-288731554

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...