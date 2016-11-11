12:25 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ник Фолиньо: "Бобровский играл хорошо, но "Коламбус" довел до того, что вратарь был заменен"

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Капитан "Коламбуса" Ник Фолиньо высоко оценил игру вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостоном" (2:5). По словам нападающего, голкипер спасал команду, которая бросила его на произвол судьбы.  

- "Коламбус" хорошо начал встречу, открыл счет в матче, - приводит официальный сайт НХЛ слова Фолиньо. - Но после этого "Бостон" повысил уровень игры, которому мы не соответствовали. Бобровский действовал надежно, но плохо, что мы довели ситуацию, когда тренер был вынужден его заменить. Мы сами доставили себе проблемы.

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