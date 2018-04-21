Ник Бонино: "Все было в наших руках, мы должны были выходить в следующий раунд"

Нападающий "Нэшвилла" Ник Бонино считает, что его команда могла эффективнее сыграть в пятом матче серии плей-офф с "Колорадо" (1:2, 3-2). В конце поединка "Нэшвилл" пропустил дважды.

– Мы вышли вперед за девять минут до конца встречи, а за четыре минуты до конца должны были закрывать все вопросы, – цитирует официальный сайт НХЛ Бонино. – Все было в наших руках, мы должны были выходить в следующий раунд уже. Такие матчи надо правильно заканчивать. Но надо отдать должное сопернику, который не перестал бороться, а мы показали не лучший свой хоккей. Уверен, что в следующем матче будет тяжело, потому что противник перегруппируется и будет отчаянно сражаться за свои шансы.