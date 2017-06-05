Ник Бонино: "В финале Кубка Стэнли нужно выходить на лед, если можешь двигаться без проблем"

Нападающий "Питтсбурга" Ник Бонино, который не смог принять участия в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (1:5, 2-1), имеет возможность появиться на поле в следующей встрече. При этом форвард отметил, что окончательное решение остается за тренерами и медицинским штабом.

Во второй игре 28-летний американец получил повреждение ноги, неудачно подставившись под бросок. В третьем матче его место на льду занял Карл Хагелин.

- Все было нормально, хотя ничего приятного в этой ситуации нет, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Бонино. - Посмотрим, что будет в понедельник. Я хотел выйти на лед и немного подвигаться. Если я не смогу помочь ребятам, если тренеры и врачи будут так думать, на лед я не выйду. Сейчас нужно быть честным. Если выходишь на лед, надо играть до конца. Таков должен быть настрой.

Я хочу помочь команде победить. Если травма мешает действовать в полную силу, то не стоит напрягаться. На площадку надо выходить, если можешь двигаться без проблем. Все понимают, что стоит на кону. Сейчас нельзя ошибаться.

Напомним, что четвертый матч серии "Нэшвилл" - "Питтсбург" состоится 6 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.

Бонино может выйти на лед в четвертом матче с "Нэшвиллом"