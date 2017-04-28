Ник Бонино: "Преимущество "Питтсбурга" - скорость"

Нападающий "Питтсбурга" Ник Бонино отметил высокую скорость своей команды в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном" (3:2). Победную шайбу форвард записал на свой счет.

– Мне повезло получить отличный пас, – цитирует официальный сайт НХЛ Бонино. – Мы просто подловили соперника. Думаю, что наша скорость – это самое большое преимущество. "Вашингтон" тоже быстр, но когда мы получаем шайбу и заставляем пятиться защиту соперника, а наши парни набирают полный ход, сопернику сложно противостоять нам. И мы сумели поймать "Вашингтон". Я не думаю, что это будет получаться делать регулярно. Но постараемся пользоваться возможностями.