Ник Бонино: "Питтсбургу" будет лучше, если Кросби пропустит пару игр"

Нападающий "Питтсбурга" Ник Бонино отметил, что капитану команды Сидни Кросби необходимо время для восстановления после сотрясения мозга. Канадец уже вернулся к тренировкам на льду, но пропустит старт сезона.

– Мы все знаем, что у Кросби уже были сотрясения и поэтому замечательно, что он с нами, – приводит официальный сайт НХЛ слова Бонино. – У него хорошее настроение в последние четыре дня. Сейчас процедура работы с сотрясениями мозга прописана до мелочей и это хорошо. Мы хотели бы, чтобы Сид вернулся в состав, как только он будет готов играть. Но команде будет лучше, если он пропустит пару игр и вернется полностью готовым, чем если он поторопится выйти на игру.