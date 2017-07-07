Ник Бонино: "Набрал большинство очков, когда Малкин был травмирован"

Новичок "Нэшвилла" Ник Бонино, в минувшем сезоне выступавший в составе "Питтсбурга", сомневается, что с его приходом у команды резко увеличатся шансы на завоевание чемпионства. При этом форвард не знает о том, какую роль будет исполнять в составе "Предаторз".

- Играть с Кросби и Малкиным очень здорово, но они забирают львиную долю игрового времени, очков и минут в большинстве, - приводит NHL.com/ru слова Бонино. - В прошлом сезоне большинство моих очков и игрового времени пришлись, я думаю, на момент, когда Малкин был травмирован.

В "Анахайме" и "Ванкувере" я исполнял значимые роли. Посмотрим, как все сложится в новой команде. Я далек от мысли, что приеду и добуду чемпионство. Я просто намерен приехать и попытаться помочь команде.