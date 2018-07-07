Нието продлил контракт с "Колорадо"

Нападающий "Колорадо" Мэттью Нието продлил контракт с командой на два года, сообщает официальный сайт клуба.

- Мэтт привнес скорость и глубину нашей атакующей линии, - заявил генеральный менеджер клуба Джо Сакик. – Он добавляет команде энергии и в прошлом сезоне стал неотъемлемой частью при игре в меньшинстве. Мы рады, что он будет в команде течение следующих двух лет.

25-летний Нието выступает за "Эвеланш" с 2016 года, в прошлом сезоне он установил личный рекорд, забив 15 голов. Всего на счету нападающего 26 (15+11) очков.