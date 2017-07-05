Нападающий "Миннесоты" Нино Нидеррайтер подал заявление в арбитраж НХЛ, сообщает TSN. 24-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента. В последние три сезона он получал зарплату в 2,67 миллиона долларов в год.

Ожидается, что заявления могут подать еще два игрока – форварды Микаэль Гранлунд и Маркус Фолиньо. По информации CapFriendly, у "Миннесоты" под потолком зарплат свободно 15,7 миллиона долларов. Слушания состоятся в конце июля или начале августа.

В минувшем сезоне Нидеррайтер провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 57 (25+32) очков. Всего в лиге – 389 игр и 176 (85+91) очков.