Нидеррайтер, Бернье и Ахо - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии лучших хоккеистов игрового дня регулярного чемпионата.

Первой звездой признан форвард "Миннесоты" Нино Нидеррайтер, забросивший три шайбы в игре с "Баффало" (6:2). Вторым лучшим игроком стал вратарь "Колорадо" Джонатан Бернье, во второй раз в сезоне сыгравший на ноль и отразивший 34 броска в игре с "Коламбусом" (2:0). Третья звезда – нападающий "Каролины" Себастьян Ахо – на его счету 3 (2+1) очка в матче с "Питтсбургом" (4:0).