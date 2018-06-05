Ни один клуб с 1942 года не выигрывал Кубок Стэнли, уступая в серии 1-3

За последние 76 лет ни одна команда в НХЛ не выигрывала Кубок Стэнли, уступая в финале со счетом 1-3 или 0-3, сообщает ESPN. В 1942 году "Торонто" обыграл "Детройт" со счетом 4-3, уступая в серии 0-3.

В сезоне-2017/18 "Вашингтон" ведет в серии против "Вегаса" со счетом 3-1. Пятый матч финала Кубка Стэнли состоится в ночь на 8 июня по московскому времени.

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