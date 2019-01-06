НХЛ включила в тройку лучших игроков дня форварда молодежной сборной Финляндии

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Третьей звездой стал 17-летний нападающий молодежной сборной Финляндии Каапо Какко, который забросил победную шайбу в финале чемпионата мира с США (3:2).

Второй звездой признан форвард "Сан-Хосе" Эвандер Кейн, который оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампа-Бэй" (5:2). Первой звездой назван вратарь "Торонто" Майкл Хатчинсон, который отразил 28 бросков в матче с "Ванкувером" (5:0).

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