НХЛ ведет переговоры о проведении выставочного матча в Риге против местного "Динамо"

НХЛ провела переговоры об организации выставочного матча в Риге с местным "Динамо". Как ранее заявлял порталу TVNET председатель совета директоров клуба КХЛ Юрис Савицкис, проведение встречи возможно в 2019 году.

– У нас были предварительные и ознакомительные обсуждения о возможности приезда команд НХЛ в Ригу в будущем, – цитирует ТАСС заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли. – Но на данный момент ничего определенного и конкретного нет.

Ранее клубы НХЛ и КХЛ провели между собой три матча: в октябре 2008 года в рамках Кубка Виктории в Берне "Рейнджерс" обыграл магнитогорский "Металлург" (4:3). В октябре 2010 года СКА был сильнее "Каролины" (5:3), а "Финикс" в Риге переиграл местное "Динамо" (3:1).