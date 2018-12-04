НХЛ в следующем сезоне поднимет потолок зарплат до 83 миллионов долларов

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен озвучил потолок зарплат на следующий сезон. По его словам, он составит 83 миллиона долларов, но еще может быть скорректирован. В этом чемпионате потолок зарплат составляет 79,5 миллиона.

- Может быть миллионом больше или миллионом меньше, но то число, которое мы объявили сейчас - 83 миллиона, - приводит пресс-служба НХЛ слова Худобина. - Потолок зарплат способствует здоровью и развитию нашей игры. С 39 миллионов в первый сезон он вырастет до более 80 миллионов, и это здорово.