НХЛ разрешила "Чикаго" поместить Хоссу в долгосрочный список травмированных

НХЛ разрешила "Чикаго" поместить нападающего Мариана Хоссу в долгосрочный список травмированных, информирует The Athletic. Независимый врач подтвердил, что 38-летний словак имеет заболевание кожи, которое не позволяет ему играть, поэтому он пропустит предстоящий сезон.

Напомним, что контракт Хоссы с "Чикаго" истекает еще через 4 года. В 2009 году нападающий подписал 12-летний контракт с "Блэкхоукс" на 63,3 миллиона долларов. Теперь клуб может ликвидировать среднюю зарплату Хоссы в размере 5.275 миллиона долларов из своего потолка зарплат.

В прошлом сезоне Хосса в 73 матчах набрал 45 (26+19) очков.