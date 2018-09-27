НХЛ проводит расследование причастности Лехтеря к торговле наркотиками

НХЛ проводит расследование по поводу причастности нападающего "Филадельфии" Йори Лехтеря к торговле наркотиками, сообщает AP. Ранее полиция Финляндии арестовала партию кокаина весом в 2 килограмма. В деле фигурируют 23 подозреваемых, включая Лехтеря.

По данным полиции, наркотики попали в Финляндию из Голландии и должны были распространяться в районе Тампере. В рамках продолжающегося полицейского расследования спецслужбы провели серию обысков. Также было конфисковано имущество и драгоценности стоимостью около 650 тысяч евро. Пока решается вопрос о предъявлении обвинений подозреваемым, в том числе Лехтеря.

Лехтеря выступал в КХЛ с 2010 по 2014 год в составе "Локомотива" и "Сибири", после чего перебрался в "Сент-Луис". За "Блюз" он отыграл три сезона, а с 2017 года защищает цвета "Флайерз".

Всего в КХЛ на счету хоккеиста 178 матчей и 153 (55+98) очка в регулярном чемпионате и 31 матч и 11 (0+11) очков в плей-офф. В НХЛ он провел 280 матчей, набрав 108 (33+75) очков в "регулярке" и отметился 17 (4+13) очками в 39 играх Кубка Стэнли.