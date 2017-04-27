НХЛ проверит игроков на марихуану и кокаин

НХЛ и ассоциация игроков договорились о проведении ряда допинг-тестов на наркотики, сообщает TSN. Изменения в тестировании были приняты в 2016 году из-за опасения роста положительных результатов тестов на кокаин и марихуану. Ранее тест на наркотики проверяли всего треть проб игроков, в этом сезоне планируется провести порядка 2300 тестов.

На данный момент неизвестно, какие игроки сдали положительный тест. Отмечается, что ни один игрок в этом сезоне не был отстанен от игр из-за допинга. Хоккеист, попавшийся на употреблении наркотических веществ, будет автоматически зарегистрирован в программе по лечению от зависимости.

Согласно нынешней системе, игроки дважды за сезон проходят тест на допинг. Каждая команда подлежит тестированию один раз во время тренировочного лагера и один раз в течение регулярного сезона. Отдельные игроки могут быть выбраны для случайно тестирования во время "регулярки" или плей-офф. Все тесты разрешены по трудовому договору хоккеистов.