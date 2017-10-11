НХЛ признала Лас-Вегас первой звездой матча"Вегас" - "Аризона"

Первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ между "Вегасом" и "Аризоной" был признан город Лас-Вегас. Встреча, ставшая первой домашней игрой для новичка лиги, завершилась победой - 5:2.

Отметим, что перед матчем прошла акция в память о жертвах трагедии в Лас-Вегасе - в ночь на 2 октября преступник открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки. 58 человек были убиты, более 500 получили ранения.