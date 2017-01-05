НХЛ признала форварда молодежной сборной США Терри лучшим игроком дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан форвард молодежной сборной США Трой Терри, реализовавший три броска в послематчевой серии буллитов в поединке 1/2 финала молодежного ЧМ против России (4:3 Б). Второй звездой стал форвард "Монреаля" Макс Пачоретти, оформивший в игре с "Даллас" (4:3ОТ) дубль, а замкнул тройку нападающий "Рейнджерс" Михаэль Грабнер отметлися 2 голами и голевой передачей в матче с "Филадельфией" (5:2).